Швидка перемога

Бій видався нетривалим. Вже у першому раунді представник Канади Рорі Макдональд завершив бійку з Кертісом Міллендером.

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Макдональд перевів суперника у партер, де зі спини зробив задушливий прийом, який змусив Кертіса здатись. Суддя сигналізував про звитягу Рорі. 31-річному канадському бійцю вдалось здобути 22 перемогу у кар'єрі при 6 поразках у доробку.

Для американця це фіаско стало вже восьмим поспіль. Також у його активі 16 звитяг.

Цікаво, що обидва бійці раніше билися в UFC, але покинули лігу з різних причин. Рорі Макдональд пішов через те, що йому мало платили, а Кертіса Міллендера звільнили через цілу гору поразок.

Відео задушливого прийому