Один из снарядов залетел в блиндаж: тренер рассказал, как спасал собратьев под Бахмутом

Старший солдат 4-й бригады батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Владимир с позывным "Гуп" до войны работал тренером по фитнесу и играл в американский футбол. Полномасштабное вторжение России вырвало его из мирной жизни.

Для проекта "Эпизоды войны" Владимир вспомнил один из случаев, случившийся при обороне Бахмута. Тогда боец имел совсем мало боевого опыта.

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Спас побратимов, несмотря на вражеские обстрелы

События происходили 31 декабря 2022 года. Наши герои держали позиции вблизи Бахмута, несмотря на численное преимущество врага.

"Тогда мы с ребятами были в пехоте. Это был 4-й день боевого выхода на позиции. Стоим с собратьем на СПшке и наблюдаем, как работает наша огневая поддержка. Ну как наблюдаем. Просто слышим свист пушек в сторону врага. Тишины там почти не было в тот день.

И вот вдруг все затихло минут на 10. Нам передают по рации, что в пид*ров потери, минуснули двух их командиров (один – "200-й", один – "300-й"). Мы обрадовались, поскольку это один из лучших подарков на Новый год. Но после еще более продолжительной тишины наши позиции начали разбирать из АГС и миномета. Один из снарядов залетел в блиндаж, где находились наши братья", – рассказал Владимир.

Владимир "Гуп" / инстаграмм бойца батальона "Свобода"

Времени для принятия решения было очень мало. "Гуп" вместе с боевым товарищам бросились к блиндажу спасать ребят.

На тот момент все были "зеленые", потому что это были первые боевые выходы после КГБ, но никто не упал в ступор. У нас было тогда 3 – "300-х", из которых два – тяжелых. Совместными усилиями набросили турникеты и бандажи и с собратьями дотащили раненых до эвакуации. Это было совсем не просто. Расстояние было не сильно велико, но ребята были тяжелы не только по ранению, но и по весу,

– вспомнил "Гуп".

Благодаря оперативной эвакуации жизнь собратьев была спасена.

"Когда была эвакуация, у нас на двух СП было только по одному воину, державшему тогда оборону. Поскольку людей для всего того не хватало, перенести тяжелых раненых помогал парень с контузией. Я помню, как смотрел на него, а он был весь бледный и очень плохо чувствовал себя.

Когда мы возвращались из эвакуации, по нам с братиками работал пид*рский снайпер. Однако нам очень повезло, что он был, наверное, какой-то косоглазый, и все ложилось мимо. Слышен был только свист пуль. Мы пришли к своим позициям для продолжения выполнения задач. А ребят, которых вытащили, спасли врачи", – завершил свою историю Владимир.

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