"Самый сложный соперник в карьере": известный промоутер – о бое между Усиком и Фьюри

Боб Арум поделился ожиданиями от поединка за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Долгожданный бой состоится 17 февраля.

17 февраля в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Своими ожиданиями от поединка поделился глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум. По его словам, для обоих непобежденных боксеров этот поединок может стать самым тяжелым в карьере.

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"Думаю, мы увидим лучшую версию Фьюри и лучшую версию Усика. И победит сильнейший. Это будет отличный бой. Станет ли Усик самым сложным испытанием в карьере Фьюри? Не знаю, посмотрим. Посмотрим.

Фьюри может стать самым сложным соперником в карьере Усика, а Усик может стать самым сложным соперником в карьере Фьюри. Кто победит – мы не знаем. Это будет чертовски интересный бой", – сказал Боб Арум.

Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21 поединка, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.