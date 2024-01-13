17 лютого в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Своїми очікуваннями від поєдинку поділився голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум. За його словами, для обох непереможених боксерів цей бій може стати найважчим у кар'єрі.

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"Думаю, що ми побачимо найкращу версію Ф'юрі та найкращу версію Усика. І переможе найсильніший. Це буде відмінний бій. Чи стане Усик найскладнішим випробуванням у кар'єрі Ф'юрі? Не знаю, подивимося.

Ф'юрі може стати найскладнішим суперником у кар'єрі Усика, а Усик може стати найскладнішим суперником у кар'єрі Ф'юрі. Хто переможе – ми не знаємо. Це буде до біса цікавий бій", – сказав Боб Арум.

Варто знати. Усик та Ф'юрі досі не програвали на професійному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.