Ломаченко определился со следующим соперником: промоутер назвал имя топового бойца

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум анонсировал следующий поединок Василия Ломаченко. Как и ожидалось, украинский боксер проведетбой против абсолютного чемпиона мира.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко предпримет вторую попытку стать королем легкого дивизиона. Его следующий поединок против Дэвина Хейни практически одобрен.

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Как заверил Боб Арум, осталось согласовать дату и место будущего мегафайта.

У меня вчера был ужин с Биллом Хэйни, отцом Дэвина. Девин тоже присоединился к нам. Его следующий бой будет против Ломаченко. Мы работаем прямо сейчас над датой и местом проведения. Но это будет его следующий бой,

– заверил Арум.

По мнению старейшего промоутера, этот поединок будет полезен обоим боксерам, а зрители получат невероятное зрелище.

"Каким бы ни был результат этого поединка – Девин будет большим фактором в боксе. Он отличный юноша, очень хороший боец. Мне нравится, как он ведет себя. Мне нравится, как он дерется. И с Ломаченко – он будет в ринге с мастером" . Это будет очень интересный бой", – заметил 91-летний промоутер.

Если верить Бобу Аруму, в следующем году украинских поклонников бокса ожидают два мегефайта за абсолют: Ломаченко против Хейни и Усик против Фьюри.