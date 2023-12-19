Даже Ломаченко его победит: известный промоутер подверг сомнению силу чемпиона мира

Непобежденный американский боксер Джервонта Дэвис владеет титулом WBA в легком весе. Несмотря на это, Боб Арум не считает его топовым представителем дивизиона.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мнениями о том, кто среди Шакура Стивенсона, Теофимо Лопеса и Василия Ломаченко имеет шансы победить чемпиона мира по версии WBA Regular в легком весе Джервонту Дэвису.

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Боб Арум назвал Ломаченко фаворитом в потенциальном поединке с Джервонтой Дэвисом

"Все трое, я думаю, победили бы Дэвиса. Я действительно в это верю. Я думаю, что Шакур победит его, я думаю, что Теофимо победит его, и я думаю, что Ломаченко его победит", – сказал Арум.

Напомним, Дэвис последний бой провел в апреле этого года, нокаутировав Райана Гарсию. В июле Джервонта вышел из тюрьмы Балтимора, где провел 44 дня из-за нарушения условий своего домашнего ареста.

13 апреля 2024 года Василий Ломаченко должен провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом. На кону будет стоять вакантный пояс IBF в легком весе.