Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поділився думками про те, хто серед Шакура Стівенсона, Теофімо Лопеса та Василя Ломаченка має шанси перемогти чемпіона світу за версією WBA Regular у легкій вазі Джервонту Девіса.

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Боб Арум назвав Ломаченка фаворитом у потенційному поєдинку з Джервонтою Девісом

"Усі троє, я думаю, перемогли б Девіса. Я справді в це вірю. Я думаю, що Шакур переможе його, я думаю, що Теофімо переможе його, і я думаю, що Ломаченко його переможе", – сказав Арум.

Нагадаємо, Девіс останній бій провів у квітні цього року, нокаутувавши Раяна Гарсію. У липні Джервонта вийшов із в’язниці Балтімора, де провів 44 дні через порушення умов свого домашнього арешту.

Важливо. 13 квітня 2024 року Василь Ломаченко має провести бій з колишнім абсолютним чемпіоном світу Джорджем Камбососом. На кону стоятиме вакантний пояс IBF у легкій вазі.