Нет Трубина – нет победы: Бенфика проигнорировала украинца и потерпела досадное поражение

В понедельник, 14 августа, Бенфика сыграла на выезде против Боавишты в рамках стартового тура португальской Примейры-лиги. "Орлы" решили отложить дебют Анатолия Трубина.

Украинский голкипер, недавно подписал контракт с Бенфикой, не попал в заявку команды на эту выездную игру Поэтому дебют Анатолия Трубина за лиссабонский клуб несколько отсрочился, пишет 24 Канал.

Интересно "Нет поля, это будет воля": Трубин прокомментировал первую тренировку в Бенфике стихом Лины Костенко

Дебюта украинца не было

Ворота "орлов" защищал Одиссеас Влаходимос. Первая часть встречи прошла без фантастического количества голов. Лишь один мяч от гостей был забит в первые 45 минут – 0:1. Автором результативного удара стал Анхель Ди Мария.

Значительно щедрее на голы был второй тайм, когда команды на двоих наколотили четыре мяча.

На 55-й минуте хозяева сравняли счет 1:1, державшийся следующие 20 минут. После которых снова Бенфика повела в счете 1:2.

На последней минуте матча Боавишта получила право на пенальти. 11-метровый удачно реализовал Бруно Лоренсу.

Дополнительные минуты команды доигрывали в меньшинстве через два изъятия.

Казалось, что игра закончится мировой боевой 2:2, но иначе думали хозяева поля. На 13-й добавленной минуте Боавишта впервые в матче вышла вперед 3:2. Победный гол в составе хозяев забил Роберт Боженик, оформивший и первый гол Боавишты в ворота Бенфики.

Лиссабонский клуб проиграл Боавиште и начал сезон с поражения. Украинские болельщики ждут дебют Трубина.

Боавишта – Бенфика: видеообзор матча