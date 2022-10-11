И это не Шевченко: украинский футболист попал в список 100 лучших игроков в истории
11 октября 2022 , 15:31Читати новину українською
Источник:FourFourTwo
Влиятельный футбольный журнал FourFourTwo составил список из 100 лучших игроков в истории. Одному украинцу удалось в него попасть.
В этот рейтинг попал бывший нападающий Динамо Олег Блохин. Он занял 52-ю строчку.
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Топ 10 из списка
На первом месте оказался аргентинский футболист Лионель Месси, на втором – Диего Марадона, а тройку запер португалец Криштиану Роналду.
1. Лионель Месси
2. Диего Марадона
3. Криштиану Роналду
4.Пеле
5. Зинедин Зидан
6. Иоганн Кройфф
7. Джордж Бест
8. Франц Беккенбауэр
9. Ференц Пушкаш
10. Роналдо
С полным списком можно ознакомиться здесь .
Что известно о Блохине
- Блохин является обладателем "Золотого мяча-1975".
- Он выступал за киевское Динамо, австрийский Форвертс и кипрский Арис.
- С Динамо Блохин семь раз выиграл чемпионат СССР, дважды Кубок обладателей кубков, один раз – Суперкубок УЕФА, а также завоевал ряд других трофеев. В составе сборной СССР дважды становился бронзовым призером Олимпиады.
- Блохин – рекордсмен по количеству матчей (112) и голов (42) в составе сборной СССР. Также он лучший бомбардир в истории Динамо (266 голов).
- В настоящее время специалист занимает должность сопредседателя Совета стратегического развития профессионального футбола в УАФ.