В этот рейтинг попал бывший нападающий Динамо Олег Блохин. Он занял 52-ю строчку.

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Топ 10 из списка

На первом месте оказался аргентинский футболист Лионель Месси, на втором – Диего Марадона, а тройку запер португалец Криштиану Роналду.

1. Лионель Месси

2. Диего Марадона

3. Криштиану Роналду

4.Пеле

5. Зинедин Зидан

6. Иоганн Кройфф

7. Джордж Бест

8. Франц Беккенбауэр

9. Ференц Пушкаш

10. Роналдо

С полным списком можно ознакомиться здесь .

Что известно о Блохине