До цього рейтингу потрапив колишній нападник Динамо Олег Блохін. Він посів 52-гу сходинку.

Варте уваги Шахтар - Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Топ 10 зі списку

На першому місці опинився аргентинський футболіст Ліонель Мессі, на другому – Дієго Марадона, а трійку замкнув португалець Кріштіану Роналду.

1. Ліонель Мессі

2. Дієго Марадона

3. Кріштіану Роналду

4.Пеле

5. Зінедін Зідан

6. Йоган Кройфф

7. Джордж Бест

8. Франц Беккенбауер

9. Ференц Пушкаш

10. Роналдо

З повним списком можна ознайомитися тут.

Що відомо про Блохіна