"Блохин – гордость нации, а Суркис – никто": Маркевич о высказываниях президента "Динамо"
Бывший тренер "Металлиста" и "Днепра", а ныне глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич прокомментировал слова президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса про Олега Блохина.
В последнем из своих интервью президент Игорь Суркис критически отозвался о легендарном украинском футболисте и тренере, обладателе "Золотого мяча" Олеге Блохине. Указал, что тот якобы за 2 минуты бросил национальную сборную, а ради должности тренера якобы менял партии. Слова Маркевича цитирует "Апостроф".
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"Суркису надо посмотреть на себя со стороны. Блохин – это гордость нации, а кто такие Суркисы? Не понимаю. Не имеет он никакого ни морального, ни физического права такое говорить. Блохин – это гордость нации, Суркис – никто", – отметил Маркевич.
Олег Блохин и "Динамо"
- Олег Блохин возглавил "Динамо" в сентябре 2012 года, сменив на этом посту Юрия Семина. За время работы с киевлянами, "Динамо" впервые в истории опустилось ниже второго места в УПЛ, заняв третью позицию.
- "Динамо" не смогло выиграть ни одного трофея, а сам Блохин установил антирекорд по количеству поражений "бело-синих" в Премьер-лиге – 12 фиаско в 44 матчах.
- После поражения в апреле 2014 года от "Шахтера" (0:2), Блохин был уволен с поста главного тренера "Динамо".