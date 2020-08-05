Бывший тренер "Металлиста" и "Днепра", а ныне глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич прокомментировал слова президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса про Олега Блохина.

В последнем из своих интервью президент Игорь Суркис критически отозвался о легендарном украинском футболисте и тренере, обладателе "Золотого мяча" Олеге Блохине. Указал, что тот якобы за 2 минуты бросил национальную сборную, а ради должности тренера якобы менял партии. Слова Маркевича цитирует "Апостроф".

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"Суркису надо посмотреть на себя со стороны. Блохин – это гордость нации, а кто такие Суркисы? Не понимаю. Не имеет он никакого ни морального, ни физического права такое говорить. Блохин – это гордость нации, Суркис – никто", – отметил Маркевич.

Олег Блохин и "Динамо"