"Блохін – гордість нації, а Суркіс – ніхто": Маркевич про висловлювання президента "Динамо"
Колишній тренер "Металіста" і "Дніпра", а нині глава комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич прокоментував слова президента київського "Динамо" Ігоря Суркіса про Олега Блохіна.
В останньому зі своїх інтерв'ю президент Ігор Суркіс критично відгукнувся про легендарного українського футболіста і тренера, володаря "Золотого м’яча" Олега Блохіна. Вказав, що той нібито за 2 хвилини кинув національну збірну, а заради посади тренера буцімто змінював партії. Слова Маркевича цитує "Апостроф".
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"Суркісу треба подивитися на себе зі сторони. Блохін – це гордість нації, а хто такі Суркіси? Не розумію. Не має він ніякого ні морального, ні фізичного права таке говорити. Блохін – то гордість нації, Суркіс – ніхто", – зазначив Маркевич.
Олег Блохін та "Динамо"
- Олег Блохін очолив "Динамо" у вересні 2012 року, змінивши на цій посаді Юрія Сьоміна. За час роботи з киянами, "Динамо" вперше в історії опустилося нижче другого місця в УПЛ, зайнявши третю позицію.
- "Динамо" не змогло виграти жодного трофея, а сам Блохін встановив антирекорд за кількістю поразок "біло-синіх" в Прем'єр-лізі – 12 фіаско в 44 матчах.
- Після поразки в квітні 2014 року від "Шахтаря" (0:2), Блохін був звільнений з поста головного тренера "Динамо".