Колишній тренер "Металіста" і "Дніпра", а нині глава комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич прокоментував слова президента київського "Динамо" Ігоря Суркіса про Олега Блохіна.

В останньому зі своїх інтерв'ю президент Ігор Суркіс критично відгукнувся про легендарного українського футболіста і тренера, володаря "Золотого м’яча" Олега Блохіна. Вказав, що той нібито за 2 хвилини кинув національну збірну, а заради посади тренера буцімто змінював партії. Слова Маркевича цитує "Апостроф".

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"Суркісу треба подивитися на себе зі сторони. Блохін – це гордість нації, а хто такі Суркіси? Не розумію. Не має він ніякого ні морального, ні фізичного права таке говорити. Блохін – то гордість нації, Суркіс – ніхто", – зазначив Маркевич.

Олег Блохін та "Динамо"