Взять президента на поруки: журналист рассказал, зачем легенды футбола приехали на суд Павелко

В пятницу, 16 июня, Шевченковский районный суд Львова изменил меру пресечения президенту УАФ Андрею Павелко. Руководитель ассоциации со второй попытки таки оказался за решеткой.

Теперь в течение 60 суток (до 14 августа включительно) Андрей Павелко будет находиться в СИЗО. На этот раз суд запретил вносить залог за главу УАФ, как это было в ноябре 2022 года.

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Какие-то наивные

Интересно, что в зале суда были замечены футбольные легенды – Олег Блохин, Игорь Беланов и Анатолий Демьяненко. В частности, Беланов отрицательно отреагировал на арест президента УАФ. Также при Павелке вступился первый вице-президент организации Олег Протасов. Зато их слова не разделил бывший футболист сборной Евгений Левченко и большинство украинцев.

Сам Павелко с изумленным лицом выслушал решение львовского суда. После чего нервно начал отвечать патриотическими лозунгами на вопрос, что он будет делать дальше. Глава ассоциации избежал прямого ответа на этот вопрос.

Приезд вместе с президентом УАФ легенд футбола прокомментировал журналист Константин Андриюк, открыто критикующий работу Павелко и его людей в ассоциации.

По его словам, Беланов и другие приехали во Львов, потому что были готовы взять Павелка на поруки.

В Павелко во Львов приехали брать на поруки Олег Блохин, который неизвестно чем занимается в УАФ. Игорь Беланов, неизвестно чем занимающийся. Этих людей нанял Павелко. Плюс Анатолий Демьяненко, первый вице-президент УАФ. И эти люди приехали во Львов, а юрист Павелко заявил, что готов взять его на поруки. Они потратили свое время, деньги, приехали, чтобы брать его на поруки. И это не в первый раз они приходят к нему,

– сказал Андреюк.

Напомним, что Павелко и генсек УАФ Юрий Записоцкий судят по делу о хищении средств, которые должны были использованы на строительство предприятия по изготовлению искусственной травы для футбольных полей. Однако оба забрали эти деньги себе в кармане, а теперь получат за это по закону.

В день ареста Павелка сборная Украины на волевых переиграла Северную Македонию в отборе на Евро-2024 – 2:3. После поединка прессслужба удивительно и тонко процитировала слова арестованного руководителя в ответе на вопрос: "Что сказал Ребров команде в перерыве после первого тайма?"