Близкий друг Кадырова: в Украине отказались показывать бой русского боксера
Источник:Трибуна
В ночь с 18 на 19 июня Артур Бетербиев выйдет на ринг против Джо Смита. Поединок состоится на легендарной арене "Madison Square Garden" в Нью-Йорке.
Никаких боев боксеров враждебной страны
Промоутерская американская компания Top Rank имеет контракт о сотрудничестве с медиасервисом MEGOGO, занимающимся трансляциями боксерских поединков. Но в этот раз сделали исключение.
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Украинские поклонники бокса не смогут увидеть из-за MEGOGO бой Артура Бетербиева и Джо Смита. Но и не очень хотелось.
Причина отказа ясна. Бетербиев – чеченец с российским паспортом и даже близкий друг Рамзана Кадырова.
Все что касается российского спорта их атлетов должно идти вслед за "русским военным кораблем".
Кратко о бое Бетербиев – Смит
- На кону будут стоять сразу три титула – чемпионские пояса WBC и IBF, которыми владеет Бетербиев, и удерживающий Смит WBO. Победитель встречи объединит все три титула.
- Бой Смит – Бетербиев будет главным вечером бокса. В андеркарде поединка состоится еще 8 поединков.
- Эксперты предпочитают россиянина.
- Боксеры уже провели дуэль взглядов. Это первое сражение прошло без скандалов, бойцы спокойно посмотрели друг другу в глаза и разошлись.