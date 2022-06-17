Близкий друг Кадырова: в Украине отказались показывать бой русского боксера

В ночь с 18 на 19 июня Артур Бетербиев выйдет на ринг против Джо Смита. Поединок состоится на легендарной арене "Madison Square Garden" в Нью-Йорке.

Никаких боев боксеров враждебной страны

Промоутерская американская компания Top Rank имеет контракт о сотрудничестве с медиасервисом MEGOGO, занимающимся трансляциями боксерских поединков. Но в этот раз сделали исключение.

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Украинские поклонники бокса не смогут увидеть из-за MEGOGO бой Артура Бетербиева и Джо Смита. Но и не очень хотелось.

Причина отказа ясна. Бетербиев – чеченец с российским паспортом и даже близкий друг Рамзана Кадырова.

Все что касается российского спорта их атлетов должно идти вслед за "русским военным кораблем".

Кратко о бое Бетербиев – Смит