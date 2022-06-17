Жодних боїв боксерів ворожої країни
Промоутерська американська компанія Top Rank має контракт про співпрацю з медіасервісом MEGOGO, який займається трансляціями їх боксерських поєдинків. Але цього разу зробили вийняток.
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Українські прихильники боксу не зможуть побачити через MEGOGO бій Артура Бетербієва та Джо Сміта. Але й не дуже хотілось.
Причина відмови зрозуміла. Бетербієв – чеченець із російським паспортом та навіть є близьким другом Рамзана Кадирова.
Усе що стосується російського спорту їх атлетів повинно йти вслід за "русскім воєнним кораблем".
Коротко про бій Бетербієв – Сміт
- На кону стоятимуть одразу три титули – чемпіонські пояси WBC та IBF, якими володіє Бетербієв, та WBO, який утримує Сміт. Переможець зустрічі об'єднає усі три титули.
- Бій Сміт – Бетербієв буде головним у вечорі боксу. В андеркарді двобою відбудеться ще 8 поєдинків.
- Експерти віддають перевагу росіянину.
- Боксери вже провели дуель поглядів. Ця перша битва минула без скандалів, бійці спокійно поглянули одне одному в очі та розійшлись.