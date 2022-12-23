Недавно Франция чуть не выиграла второй чемпионат мира. После триумфа в 2018 году команда Дешама проиграла в финале катарского Мундиаля Аргентине по пенальти.

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В этой сборной Франции было 10 чемпионов мира. Другие победители ЧМ-2018 были либо травмированы, либо находятся на закате карьеры. Теперь один из них и вовсе завязал с футболом.

Эксхавбек "Ле Бле" Блез Матюиди сообщил, что он завершает игровую карьеру. Последним клубом 34-летнего футболиста был американский Интер Майами, однако в последний раз Блез выходил на поле год назад.

Футбол, я тебя так любил. Ты дал мне так много, но пора сказать "стоп". Я исполнил свои мечты детства и мечты как человека. Сегодня я листаю эту страницу с сильными эмоциями, но с гордостью,

– написал Матюиде в твиттере.

Биография Матюиди

За свою карьеру Блез выступал за Труа, Сент-Этьен, ПСЖ, Ювентус и Интер Майами. На его счету около двух десятков клубных трофеев, в том числе четыре победы в Лиге 1 и три – в Серии А.

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За сборную Франции Матюиди сыграл 84 матча и забил 9 голов. Вместе с "Ле Бле" он стал вицечемпионом Европы в 2016 году и чемпионом мира в 2018 году. На победном Мундиале он был игроком основы, отыграв 5 из семи матчей.