Украинский голкипер Аль-Фахета Максим Коваль провел очередной хороший матч в Саудовской Аравии. Украинец совершил несколько фантастических сейвов, которые позволили команде получить одно очко.

В четверг, 7 января, Аль-Фатех сыграл в выездном поединке чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Вахда Мекки. 28-летний бывший вратарь Динамо Максим Коваль вышел в стартовом составе и провел весь матч, пишет 24 канал.

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"Сухой" матч для украинца

Украинец 5 раз становился спасителем команды на линии ворот. Всего в его сторону соперник нанес 14 ударов. Благодаря хорошей игре голкипера Аль-Фатех везет домой одно очко. В итоге матч завершился ничьей 0:0. "Сухой" поединок для Коваля.

Коваль перешел в клуб из Саудовской Аравии в первый день июля 2019-го года. Контракт рассчитан на 3 года. Футболист уже защищал ворота Аль-Фатеха на правах аренды в сезоне-208/19. В общем сыграл за команду 30 матчей, в которых 11 раз сумел оставить свои ворота нетронутыми. При этом пропустив 44 гола.

После 12-ти туров Аль-Фатех располагается на 7 месте, в их активе 17 очков. Они уступают лидеру Аль-Хилялю 7 пунктами.