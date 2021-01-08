Український голкіпер Аль-Фахета Максим Коваль провів черговий хороший матч у Саудівській Аравії. Українець здійснив декілька фантастичних сейвів, які дозволили команді здобути одне очко.

У четвер, 7 січня, Аль-Фатех зіграв у виїзному поєдинку чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Вахда Мекки. 28-річний колишній воротар Динамо Максим Коваль вийшов у стартовому складі та провів весь матч, пише 24 канал.

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"Сухий" матч для українця

Українець 5 разів ставав рятівником команди на лінії воріт. Загалом у його сторону суперник завдав 14 ударів. Завдяки хорошій грі голкіпера Аль-Фатех везе додому одне очко. У підсумку матч завершився нічиєю 0:0. "Сухий" поєдинок для Коваля.

Коваль перейшов у клуб із Саудівської Аравії у перший день липня 2019-го року. Контракт розрахований на 3 роки. Футболіст вже захищав ворота Аль-Фатеху на правах оренди у сезоні-208/19. Загалом зіграв за команду 30 поєдинків, у яких 11 разів зумів залишити свої ворота недоторканими. При цьому пропустивши 44 голи.

Після 12-ти турів Аль-Фатех розташовується на 7 місці, у їх активі 17 очок. Вони поступаються лідеру Аль-Хілялю 7 пунктами.