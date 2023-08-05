Момент для истории: болельщики Game4Ukraine аплодисментами почтили мужество украинцев – видео

Благотворительный матч Game4Ukraine подарил незабываемые эмоции всем зрителям и действующим лицам. Мощный перформанс прошел в середине первого тайма этого уникального поединка.

В Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" состоялся благотворительный матч Game4Ukraine в поддержку Украины. Команда Зинченко расписала мировую ничью со звездами Шевченко (2:2), пишет 24 Канал.

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Аплодисменты защитникам Украины

На 24-й минуте при счете 0:0 матч Game4Ukraine был приостановлен. Зрители на заполненной арене "Стэмфорд Бридж" устроили овацию защитникам Украины. Они поблагодарили за мужество украинцев, которые ведут борьбу за свою независимость и противостоят российскому нашествию. Это аплодисменты всем Героям, кто отдал свою жизнь за Украину.

Мощный перформанс зрителей матча

, что все средства собраны во время благотворительного матча пойдут на восстановление Михаило-Коцюбинского лицея в Черниговской области, разрушенного российскими оккупантами в марте 2022 года.