Благотворительный матч ради Украины в Лондоне: все, что нужно знать о Game4Ukraine
Андрей Шевченко и Александр Зинченко собрали звезды футбола для матча в честь нашей страны. Встреча должна привлечь внимание мира к войне за нашу Родину.
Главная цель матча
Сегодня, 5 августа, в Лондоне состоится выставочный матч Game4Ukraine. На стадионе "Стемфорд Бридж" сыграют более 40 звезд футбола в поддержку Украины, пишет 24 канал.
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Капитанами команд будут звезды украинского футбола Андрей Шевченко и Александр Зинченко. Игра пройдет под патронатом благотворительной платформы UNITED24, послами которой и есть Андрей с Александром.
Главной целью матча станет сбор средств на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области. Учебное заведение было разрушено в марте 2022 года из-за нападения российских окупантов. Именно на эту миссию пойдет выручка с игры.
Кто примет участие
Кроме звезд футбола, в матче сыграют немало селебрити по шоу-бизнесу и миру кино. Команда Александра Зинченко будет играть в желтой форме. В состав этой команды вошли:
- Вратари: Йенс Леманн, Дэвид Джеймс.
- Защитники: Бакари Санья, Олег Лужный, Антонио Валенсия, Дарио Срна, Пер Мертезакер, Микаэль Сильвестр, Вес Морган, Джолеон Лескотт, Мартин Шкртел, Йон Арне Риисе, Гаэль Клиши
- Полузащитники: Робер Пирес, Джек Уилшир, Чарли Адам, Марк Нобл, Евгений Коноплянка, Кэти Чепмен, Джессика Уртадо, Рэйчел Енки
- Нападающие: Евгений Левченко, Якубу Аегбени, Жуниор Мораес.
- Селебрити: Фил Данстер, Гиро Файнс-Тиффин, Том Греннан, Роман Кэмпф
- Тренер: Арсен Венгер
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Андрей Шевченко с компанией будут выступать в синем. Легенда сборной Украины пригласил в команду немало звезд Серии А, с которыми или против которых играл за Милан. Также Шевченко воссоединится с Сергеем Ребровым, с которым создавал звездный дуэт в сборной в 00-ые.
- Вратари: Дида, Петр Чех, Жулио Сезар, Карли Телфорд, Карло Кудичини.
- Защитники:Фабио Каннаваро, Жерар Пике, Кристиан Пануччи, Массимо Оддо, Уильям Галлас
- Полузащитники: Кларенс Зеедорф, Микаэль Эсьен, Клод Макелеле, Михаил Мудрик, Сержинь, Клер Раферти, Джо Коул
- Нападающие: Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Самуэль Этоо, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тони, Джимми Флойд Гассельбайнк
- Селебрити Тохиб Джимо, Рассел Говард, Арчи Рено, Ральф Литтл, Джеймс Артур, Челси Граймс
- Тренер: Эмма Хейз и Роберто Ди Маттео
Звезды шоу-бизнеса
Кроме того, организаторы подготовили мощную развлекательную программу. Среди украинских исполнителей на "Стэмфорд Бридж" выступят Святослав Вакарчук, Джамала и группа Бумбокс.
Также на благотворительное мероприятие приглашены Том Уокер, Melanie C, группа The Pretender, Artbat ft John Martin, Пит Доэрти и Алиша Диксон. Встреча начнется в 19.00 по киевскому времени.
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Где смотреть благотворительный матч
Матч Game4Ukraine будет показан на 25 разных каналах в 200 странах мира. Главным транслятором является Sky Max, компания покажет встречу на территории Великобритании. В западной Европе и США право на показ принадлежит компании DAZN.
На Восточную Европу права на показ игры имеет компания Setanta. Тем временем в Украине благотворительный матч можно будет посмотреть бесплатно на следующих ресурсах:
- единый телемарафон
- телеканалы Спорт 1 и Спорт 2
- онлайн-платформа Megogo
Комментаторами благотворительного матча будут Роман Бебех и Виктор Вацко. При этом на ресурсе Megogo будет доступна альтернативная дорожка, где прокомментируют известные комики Василий Байдак и Константин Трембовецкий.