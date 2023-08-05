Благотворительный матч ради Украины в Лондоне: все, что нужно знать о Game4Ukraine

Андрей Шевченко и Александр Зинченко собрали звезды футбола для матча в честь нашей страны. Встреча должна привлечь внимание мира к войне за нашу Родину.

Главная цель матча

Сегодня, 5 августа, в Лондоне состоится выставочный матч Game4Ukraine. На стадионе "Стемфорд Бридж" сыграют более 40 звезд футбола в поддержку Украины, пишет 24 канал.

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Капитанами команд будут звезды украинского футбола Андрей Шевченко и Александр Зинченко. Игра пройдет под патронатом благотворительной платформы UNITED24, послами которой и есть Андрей с Александром.

Главной целью матча станет сбор средств на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области. Учебное заведение было разрушено в марте 2022 года из-за нападения российских окупантов. Именно на эту миссию пойдет выручка с игры.

Кто примет участие

Кроме звезд футбола, в матче сыграют немало селебрити по шоу-бизнесу и миру кино. Команда Александра Зинченко будет играть в желтой форме. В состав этой команды вошли:

Вратари : Йенс Леманн, Дэвид Джеймс.

: Йенс Леманн, Дэвид Джеймс. Защитники : Бакари Санья, Олег Лужный, Антонио Валенсия, Дарио Срна, Пер Мертезакер, Микаэль Сильвестр, Вес Морган, Джолеон Лескотт, Мартин Шкртел, Йон Арне Риисе, Гаэль Клиши

: Бакари Санья, Олег Лужный, Антонио Валенсия, Дарио Срна, Пер Мертезакер, Микаэль Сильвестр, Вес Морган, Джолеон Лескотт, Мартин Шкртел, Йон Арне Риисе, Гаэль Клиши Полузащитники : Робер Пирес, Джек Уилшир, Чарли Адам, Марк Нобл, Евгений Коноплянка, Кэти Чепмен, Джессика Уртадо, Рэйчел Енки

: Робер Пирес, Джек Уилшир, Чарли Адам, Марк Нобл, Евгений Коноплянка, Кэти Чепмен, Джессика Уртадо, Рэйчел Енки Нападающие : Евгений Левченко, Якубу Аегбени, Жуниор Мораес.

: Евгений Левченко, Якубу Аегбени, Жуниор Мораес. Селебрити : Фил Данстер, Гиро Файнс-Тиффин, Том Греннан, Роман Кэмпф

: Фил Данстер, Гиро Файнс-Тиффин, Том Греннан, Роман Кэмпф Тренер: Арсен Венгер

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Андрей Шевченко с компанией будут выступать в синем. Легенда сборной Украины пригласил в команду немало звезд Серии А, с которыми или против которых играл за Милан. Также Шевченко воссоединится с Сергеем Ребровым, с которым создавал звездный дуэт в сборной в 00-ые.

Вратари : Дида, Петр Чех, Жулио Сезар, Карли Телфорд, Карло Кудичини.

: Дида, Петр Чех, Жулио Сезар, Карли Телфорд, Карло Кудичини. Защитники :Фабио Каннаваро, Жерар Пике, Кристиан Пануччи, Массимо Оддо, Уильям Галлас

:Фабио Каннаваро, Жерар Пике, Кристиан Пануччи, Массимо Оддо, Уильям Галлас Полузащитники : Кларенс Зеедорф, Микаэль Эсьен, Клод Макелеле, Михаил Мудрик, Сержинь, Клер Раферти, Джо Коул

: Кларенс Зеедорф, Микаэль Эсьен, Клод Макелеле, Михаил Мудрик, Сержинь, Клер Раферти, Джо Коул Нападающие : Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Самуэль Этоо, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тони, Джимми Флойд Гассельбайнк

: Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Самуэль Этоо, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тони, Джимми Флойд Гассельбайнк Селебрити Тохиб Джимо, Рассел Говард, Арчи Рено, Ральф Литтл, Джеймс Артур, Челси Граймс

Тохиб Джимо, Рассел Говард, Арчи Рено, Ральф Литтл, Джеймс Артур, Челси Граймс Тренер: Эмма Хейз и Роберто Ди Маттео

Звезды шоу-бизнеса

Кроме того, организаторы подготовили мощную развлекательную программу. Среди украинских исполнителей на "Стэмфорд Бридж" выступят Святослав Вакарчук, Джамала и группа Бумбокс.

Также на благотворительное мероприятие приглашены Том Уокер, Melanie C, группа The Pretender, Artbat ft John Martin, Пит Доэрти и Алиша Диксон. Встреча начнется в 19.00 по киевскому времени.

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Где смотреть благотворительный матч

Матч Game4Ukraine будет показан на 25 разных каналах в 200 странах мира. Главным транслятором является Sky Max, компания покажет встречу на территории Великобритании. В западной Европе и США право на показ принадлежит компании DAZN.

На Восточную Европу права на показ игры имеет компания Setanta. Тем временем в Украине благотворительный матч можно будет посмотреть бесплатно на следующих ресурсах:

единый телемарафон

телеканалы Спорт 1 и Спорт 2

онлайн-платформа Megogo

Комментаторами благотворительного матча будут Роман Бебех и Виктор Вацко. При этом на ресурсе Megogo будет доступна альтернативная дорожка, где прокомментируют известные комики Василий Байдак и Константин Трембовецкий.