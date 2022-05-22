Благородное дело Свитолиной: теннисистка рассказала о создании фонда Tennis for Refugees
Источник:інстаграм Еліни Світоліної
Украинская теннисистка Элина Свитолина с первых дней полномасштабной войны помогает Украине. Она рассказала об успехах своего нового благотворительного фонда в поддержку юных теннисистов из Украины.
Свитолина: 65 тысяч евро – сумма, которую удалось аккумулировать
Украинская теннисистка занималась благотворительностью еще до полномасштабной войны. Целью фонда является развитие спорта и тенниса в Украине, поддержка талантливых спортсменов-теннисистов.
Читайте також Перша ракетка України Еліна Світоліна чекає на дитину
Однако после полномасштабного вторжения фонд создал программу Tennis for Refugees (теннис для беженцев – 24 канал).
"После 24 февраля все время думаю о людях и о том, как им можно помочь. Чтобы поддержать юных украинских теннисистов, которые были вынуждены уехать за границу и упустили возможность тренироваться, мой фонд создал программу Tennis for Refugees (теннис для беженцев – 24 канал) ", – отметила теннисистка.
Эллине удалось собрать немалую сумму для помощи украинцам, вынужденно покинувшим свои дома.
В течение первых двух месяцев девушки и парни от 10 до 20 лет находились под полной опекой фонда, который оплачивал их проживание, питание и тренировку в теннисных академиях и центрах Европы. 65 тысяч евро – сумма, которую удалось аккумулировать для программы, созданной нами ради украинских спортсменов,
– написала Свитолина.
Выступления украинки в новом сезоне
- В 2022 году Элина успела поучаствовать в 8 турнирах. Она одержала 5 побед в 13 матчах. Лучший результат – выход в четвертьфинал турнира в Монтеррее.
- В марте она сообщила, что берет паузу от выступлений. Свитолина объяснила это тем, что у нее проблемы со спиной. Также она добавила, что ей сложно сконцентрироваться на выступлениях, зная, что в ее стране идет война.
- Также болельщики не увидят Элину на открытом чемпионате Франции Ролан Гаррос-2022.
- Свитолина впервые за 8,5 лет оказалась вне топ-30 рейтинга WTA.
- Однако украинцы действительно лучше поберечь свое здоровье, ведь недавно она сообщила о беременности. В соцсетях она опубликовала милое фото со своим мужем Гаэлем Монфисом и оставила подпись: "С сердцем, исполненным любви и счастья, мы рады объявить о том, что мы ждем рождения дочери в октябре".