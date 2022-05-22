Благородное дело Свитолиной: теннисистка рассказала о создании фонда Tennis for Refugees

Украинская теннисистка Элина Свитолина с первых дней полномасштабной войны помогает Украине. Она рассказала об успехах своего нового благотворительного фонда в поддержку юных теннисистов из Украины.

Свитолина: 65 тысяч евро – сумма, которую удалось аккумулировать

Украинская теннисистка занималась благотворительностью еще до полномасштабной войны. Целью фонда является развитие спорта и тенниса в Украине, поддержка талантливых спортсменов-теннисистов.

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Однако после полномасштабного вторжения фонд создал программу Tennis for Refugees (теннис для беженцев – 24 канал).

"После 24 февраля все время думаю о людях и о том, как им можно помочь. Чтобы поддержать юных украинских теннисистов, которые были вынуждены уехать за границу и упустили возможность тренироваться, мой фонд создал программу Tennis for Refugees (теннис для беженцев – 24 канал) ", – отметила теннисистка.

Эллине удалось собрать немалую сумму для помощи украинцам, вынужденно покинувшим свои дома.

В течение первых двух месяцев девушки и парни от 10 до 20 лет находились под полной опекой фонда, который оплачивал их проживание, питание и тренировку в теннисных академиях и центрах Европы. 65 тысяч евро – сумма, которую удалось аккумулировать для программы, созданной нами ради украинских спортсменов,

– написала Свитолина.

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