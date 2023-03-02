Украинский Прометей стал досрочным победителем чемпионата Латвийско-эстонской лиги

Баскетбольный клуб Прометей достиг первой турнирной вершины сезона 2022/23. Представитель Украины попал в плей-офф Латвийско-эстонской баскетбольной лиги с первой строки таблицы.

Украинский клуб начал выступать в регулярном чемпионате Латвийско-эстонской баскетбольной лиги на фоне полномасштабной агрессии России. И, как оказалось, стал безоговорочным лидером первенства, пишет 24 канал.

Читайте также Дальше без нас: Украина уверенно переиграла Нидерланды в последней игре отбора на ЧМ по баскетболу

Победа украинской команды

Слобожанский коллектив одержал 26 побед в 27 матчах и стал недосягаемым для соперников. Ближайшие преследователи подопечных Ронена Гинзбурга Калев Крамо и ВЭФ Рига смогут теоретически завершить первую часть сезона с 25 победами. Тем не менее, украинскую команду они уже не обойдут в турнирной таблице.

В регулярном чемпионате Прометею осталось сыграть еще три матча. Команда Гинзбурга сыграет против Лиепаи, Латвийского университета и Вентспилса. Результаты этих поединков не повлияют на турнирные перспективы слобожанцев. Они квалифицировались в плей-офф в статусе первой сеяной команды.

Чемпионат Латвийско-эстонской баскетбольной лиги продлится до 22 марта. Далее восемь первых команд турнирной таблицы начнут выступления в сетке матчей на вылет. Обладатель чемпионского титула определится в Финале четырех лиги в апреле 2023 года.

Турнирная таблица Латвийско-эстонской баскетбольной лиги: топ-8 команд

Прометей – 26 побед (27 матчей) ВЭФ Рига – 20 (25) Калев Магазин – 19 (24) Тарту Уликоол – 18 (25) Вентспилс – 16 (24) Рапла – 16 (28) Воймси – 15 (27) Огре – 14 (26)

Баскетбольный клуб Прометей планирует вернуться к соревнованиям в национальном первенстве Украины в сезоне 2023/24.