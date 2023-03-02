Украинский клуб начал выступать в регулярном чемпионате Латвийско-эстонской баскетбольной лиги на фоне полномасштабной агрессии России. И, как оказалось, стал безоговорочным лидером первенства, пишет 24 канал.
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Победа украинской команды
Слобожанский коллектив одержал 26 побед в 27 матчах и стал недосягаемым для соперников. Ближайшие преследователи подопечных Ронена Гинзбурга Калев Крамо и ВЭФ Рига смогут теоретически завершить первую часть сезона с 25 победами. Тем не менее, украинскую команду они уже не обойдут в турнирной таблице.
В регулярном чемпионате Прометею осталось сыграть еще три матча. Команда Гинзбурга сыграет против Лиепаи, Латвийского университета и Вентспилса. Результаты этих поединков не повлияют на турнирные перспективы слобожанцев. Они квалифицировались в плей-офф в статусе первой сеяной команды.
Чемпионат Латвийско-эстонской баскетбольной лиги продлится до 22 марта. Далее восемь первых команд турнирной таблицы начнут выступления в сетке матчей на вылет. Обладатель чемпионского титула определится в Финале четырех лиги в апреле 2023 года.
Турнирная таблица Латвийско-эстонской баскетбольной лиги: топ-8 команд
- Прометей – 26 побед (27 матчей)
- ВЭФ Рига – 20 (25)
- Калев Магазин – 19 (24)
- Тарту Уликоол – 18 (25)
- Вентспилс – 16 (24)
- Рапла – 16 (28)
- Воймси – 15 (27)
- Огре – 14 (26)