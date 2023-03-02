Український клуб почав виступати у регулярному чемпіонаті Латвійсько-естонської баскетбольної ліги на тлі повномасштабної агресії Росії. І, як виявилося, став беззаперечним лідером першості, пише 24 канал.

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Звитяга української команди

Слобожанський колектив здобув 26 перемог у 27 матчах і став недосяжним для суперників. Найближчі переслідувачі підопічних Ронена Гінзбурга Калев Крамо та ВЕФ Рига теоретично зможуть завершити першу частину сезону із 25 перемогами. Проте українську команду вони вже не обійдуть у турнірній таблиці.

У регулярному чемпіонаті Прометею залишилося зіграти ще три матчі. Команда Гінзбурга зіграє проти Лієпаї, Латвійського університету та Вентспілса. Результати цих поєдинків не вплинуть на турнірні перспективи слобожанців. Вони кваліфікувалися до плей-оф в статусі першої сіяної команди.

Чемпіонат Латвійсько-естонської баскетбольної ліги триватиме до 22 березня. Далі вісім перших команд турнірної таблиці розпочнуть виступи в сітці матчів на виліт. Володар чемпіонського титулу визначиться у Фіналі чотирьох ліги у квітні 2023 року.

Турнірна таблиця Латвійсько-естонської баскетбольної ліги: топ-8 команд

Прометей – 26 перемог (27 матчів) ВЕФ Рига – 20 (25) Калев Крамо – 19 (24) Тарту Улікоол – 18 (25) Вентспілс – 16 (24) Рапла – 16 (28) Віймсі – 15 (27) Огре – 14 (26)

Варте уваги! Баскетбольний клуб Прометей планує повернутися до змагань у національній першості України у сезоні 2023/24.