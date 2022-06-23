Бюджет Олимпады-2020 почти вдвое превысил: во сколько обошелся организаторам турнир
Источник:Reuters
Олимпийские игры в Токио стоили организаторам почти вдвое больше, чем говорилось в первоначальном бюджете соревнований. Через 10 месяцев после окончания соревнований, организационный комитет Токио-2020 подвел финансовые итоги турнира.
Более десяти миллиардов долларов
Еще в 2013 году Токио завоевал право на проведение 32-х летних Олимпийских игр. Тогда организаторы Игр подсчитали, что на подготовку соревнований придется потратить 734 миллиарда иен (7,3 миллиарда долларов).
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Из-за пандемии соревнования перенесли на год. В конце декабря 2020 года организаторы отметили, что откладывание турнира будет стоить дополнительные 294 миллиарда иен (2,1 миллиарда долларов).
Наконец, во вторник, 21 июня, организационный комитет Токио-2020 подвел финансовые итоги турнира. Финальные расходы на проведение составили 1,42 триллиона иен (10,4 миллиарда долларов).
СМИ сообщают, в значительной степени бюджет расширился из-за тотальной реконструкции Японского национального стадиона, возведенного с нуля на месте разрушенного Национального олимпийского стадиона в течение 2016-2019 годов.
А уже отмечалось выше, на итоговую смету повлияло откладывание Игр на один год. А также дополнительные затраты на соблюдение всех необходимых противоэпидемических мер.
Впрочем, организаторам удалось перевыполнить предварительный финансовый план на 29 миллиардов иен (213 миллионов долларов) по сравнению с ожидаемыми затратами, озвученными в декабре 2021 года.
Как выступила Украина на Олимпаде-2020
- Украинская команда завоевала в Токио 19 медалей разного сорта: среди них одно "золото", шесть серебряных и 12 бронзовых наград.
- Единственную золотую награду на турнире в Токио завоевал Жан Беленюк. Он стал лучшим
- В итоге украинцы заняли 44-е итоговое место в медальном зачете Олимпиады в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 килограммов.