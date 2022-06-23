Понад десять мільярдів доларів

Ще у 2013 році Токіо виборов право на проведення 32-х літніх Олімпійських ігор. Тоді організатори Ігор підрахували, що на підготовку змагань доведеться витратити 734 мільярди єн (7,3 мільярда доларів).

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Через пандемію змагання перенесли на один рік. Наприкінці грудня 2020 року організатори зазначили, що відкладання турніру коштуватиме додаткові 294 мільярди єн (2,1 мільярда доларів).

Зрештою, у вівторок, 21 червня, організаційний комітет Токіо-2020 підбив фінансові підсумки турніру. Фінальні витрати на проведення склали 1,42 трильйона єн (10,4 мільярда доларів).

ЗМІ повідомляють, значною мірою бюджет розширився через тотальну реконструкцію Японського національного стадіону, що був зведений з нуля на місці зруйнованого Національного олімпійського стадіону упродовж 2016-2019 років.

А вже зазначалося вище, на підсумковий кошторис вплинуло відкладання Ігор на один рік. А також додаткові витрати на дотримання всіх необхідних протиепідемічних заходів.

Утім, організаторам вдалося перевиконати попередній фінансовий план на 29 мільярдів єн (213 мільйонів доларів) у порівнянні з очікуваними витратами, що були озвучені в грудні 2021 року.

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