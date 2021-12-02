Бюджет на 2022 год: известно, сколько получит украинский спорт.

В четверг, 2 декабря, Верховная Рада Украины приняла бюджет на 2022 год. Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что на спорт выделено 8,2 миллиарда гривен.

Бюджет составит 8,2 миллиарда гривен

Гутцайт рассказал об основных направлениях, на которые будут направлены средства.

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В том числе деньги будут потрачены на:

На реализацию молодежной политики и национально-патриотического воспитания направлено 124,9 миллионов гривен. К тому же, впервые предусмотрены средства на обеспечение деятельности Украинского молодежного фонда в объеме 45 миллионов гривен.

На развитие научных исследований и спортивной медицины было выделено 56,4 миллиона гривен.

Подготовка и участие украинских спортсменов в Олимпийских, Паралимпийских, летних Дефлимпийских играх в 2022 году, а также подготовка и участие во Всемирных играх по неолимпийским видам спорта обошлась в 1,6 миллиарда гривен.

На спорт для лиц с инвалидностью – 900 миллионов гривен.

На развитие физической культуры и спорта и спорта высших достижений было выделено 2,6 миллиарда гривен.

На развитие спортивной инфраструктуры – 2,7 миллиарда гривен.

Также в 2022 году впервые предусмотрена субвенция из государственного бюджета местным на выполнение отдельных мер по реализации социального проекта Президента Украины "Активные парки – локации здоровой Украины" в размере 143,1 миллиона гривен.

Впереди нас ждет еще один год, призванный развивать наше направление. Не покладая рук, делаем все возможное, чтобы эти две отрасли имели эффективный и ощутимый прогресс.

– подчеркнул чиновник.