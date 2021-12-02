Попереду нас чекає ще один рік, який покликаний розвивати наш напрямок. Не покладаючи рук, робимо все можливе, щоб ці дві галузі мали ефективний та відчутний прогрес,

– наголосив чиновник.

До слова. Раніше зазначали, що на розвиток спорту в Україні у 2022 році виділять 11,3 мільярда гривень.