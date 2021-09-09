Битва Украины с Россией: онлайн-трансляция Суперфинала Евролиги по пляжному футболу
Источник:24 канал
Уже 9-12 сентября в Фигейра-да-Фош (Португалия) состоится Суперфинал Евролиги по пляжному футболу-2021 среди женщин. Онлайн-трансляцию первого матча против России можно посмотреть на Спорт 24.
Жаркий матч
Первый матч женская сборная Украины по пляжному футболу сыграет против России. Наши девушки попытаются с победы стартовать в Суперфинале Евролиги в Португалии.
Примечательно Сборная Украины отдаст на благотворительность часть премии за матч с Францией
Начало встречи 9 сентября в 14:00 по киевскому времени. Украинки в другие дни также померяются силами с испанками и футболистками из Нидерландов.
Отметим, что участие в Евролиге возьмет и мужская сборная Украины. Наши ребята сыграют с Португалией, Италией и Швейцарией.
Другие матчи сборной Украины
- 10 сентября в 15:15. Испания – Украина
- 11 сентября в 15:15. Нидерланды – Украина
Россия – Украина: онлайн-трансляция матча