Битва голкиперов: Бущан забил роскошный гол Трубину на тренировке сборной Украины – видео

Сборная Украины продолжает готовиться в Харькове к Евро-2020. Голкипер Георгий Бущан на одной из тренировок национальной команды отметился великолепным голом, которому позавидуют полевые игроки.

Безумный гол вратаря

Голкипер Динамо проверял дальними ударами бдительность своего партнера по позиции Анатолия Трубина. Вратарь Шахтера Анатолий Трубин пытался потянуть мяч из дальнего верхнего угла, но шансов у него не было.

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Удар получился настолько идеальным, что сам Бущан не поверил своим глазам. Георгий схватился за голову и посмотрел в сторону тренерской скамейки. Такому удара позавидуют все полевые игроки.

Подопечные Андрея Шевченко готовятся к контрольному спаррингу против Северной Ирландии (3 июня). Кроме этого поединка украинцы еще сыграют матч против Кипра (7 июня).

Шевченко уже определился с официальной заявкой на Евро-2020. В нее попал и Георгий Бущан. Также в списке есть еще два голкипера – Андрей Пятов и Анатолий Трубин (оба – Шахтер)

Видео тренировки сборной Украины (гол Бущана с 4:44)