Безумный гол вратаря

Голкипер Динамо проверял дальними ударами бдительность своего партнера по позиции Анатолия Трубина. Вратарь Шахтера Анатолий Трубин пытался потянуть мяч из дальнего верхнего угла, но шансов у него не было.

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Удар получился настолько идеальным, что сам Бущан не поверил своим глазам. Георгий схватился за голову и посмотрел в сторону тренерской скамейки. Такому удара позавидуют все полевые игроки.

Подопечные Андрея Шевченко готовятся к контрольному спаррингу против Северной Ирландии (3 июня). Кроме этого поединка украинцы еще сыграют матч против Кипра (7 июня).

Шевченко уже определился с официальной заявкой на Евро-2020. В нее попал и Георгий Бущан. Также в списке есть еще два голкипера – Андрей Пятов и Анатолий Трубин (оба – Шахтер)

Видео тренировки сборной Украины (гол Бущана с 4:44)