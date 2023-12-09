Начало встречи в 15:00. Прямую трансляцию поединка можно будет просмотреть непосредственно на сайте 24 Канала.

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Вернидуб еще больше может усложнить жизнь Заре

Команды подходят к очной встрече в кардинально разной ситуации в турнирной таблице. Если Кривбасс идет на 2-м месте, набрав 33 балла. Так Заря с 11 очками неожиданно идет в зоне вылета – предпоследняя 15-я ступенька. Разница между командами составляет 22 пункта.

Победа позволит подопечным Вернидуба вернуть себе лидерство в текущем сезоне УПЛ, опередив нынешнего лидера Полесья. К матчу против Зари отставание криворожчан от первой позиции составляет всего один балл.

Луганский коллектив в случае победы удастся точно опередить Верес и, возможно, догнать Александрию и Оболонь, если, конечно, те сыграют вничью, а киевляне проиграют.

Предстоящая встреча для этих клубов станет 28-й в истории их противостояний. Пока Кривбасс 16 раз побеждал этого соперника при всего 8 поражениях. Еще 3 поединка заканчивались мировым.

Любопытно. Онлайн в ютубе криворожского клуба стартует в 14:30, а это за 30 минут до стартового свистка о начале матча.

Кривбасс – Заря: онлайн-трансляция