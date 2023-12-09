Початок зустрічі о 15:00. Пряму трансляцію поєдинку можна буде переглянути безпосередньо на сайті 24 Каналу.

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Вернидуб ще більше може ускладнити життя Зорі

Команди підходять до очної зустрічі у кардинально різній ситуації в турнірній таблиці. Якщо Кривбас йде на 2-му місці, набравши 33 бали. То Зоря з 11 очками несподівано йде у зоні вильоту – передостання 15-та сходинка. Різниця між командами складає аж 22 пункти.

Перемога дозволить підопічним Вернидуба повернути собі лідерство у поточному сезоні УПЛ, випередивши нинішнього лідера Полісся. До матчу проти Зорі відставання криворіжан від першої позиції складає лише один бал.

Луганський колектив у разі перемоги вдасться вже точно випередити Верес та, можливо, наздогнати Олександрію та Оболонь, якщо, звісно, ті зіграють внічию, а кияни програють.

Майбутня зустріч для цих клубів стане 28-ю в історії їх протистоянь. Наразі Кривбас 16 разів перемагав цього суперника при лише 8 поразках. Ще 3 поєдинки закінчувались мировою.

Цікаво. Онлайн у ютубі криворізького клубу стартує о 14:30, а це за 30 хвилин до стартового свистка про початок матчу.

Кривбас – Зоря: онлайн-трансляція