Початок зустрічі о 15:00. Пряму трансляцію поєдинку можна буде переглянути безпосередньо на сайті 24 Каналу.
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Вернидуб ще більше може ускладнити життя Зорі
Команди підходять до очної зустрічі у кардинально різній ситуації в турнірній таблиці. Якщо Кривбас йде на 2-му місці, набравши 33 бали. То Зоря з 11 очками несподівано йде у зоні вильоту – передостання 15-та сходинка. Різниця між командами складає аж 22 пункти.
Перемога дозволить підопічним Вернидуба повернути собі лідерство у поточному сезоні УПЛ, випередивши нинішнього лідера Полісся. До матчу проти Зорі відставання криворіжан від першої позиції складає лише один бал.
Луганський колектив у разі перемоги вдасться вже точно випередити Верес та, можливо, наздогнати Олександрію та Оболонь, якщо, звісно, ті зіграють внічию, а кияни програють.
Майбутня зустріч для цих клубів стане 28-ю в історії їх протистоянь. Наразі Кривбас 16 разів перемагав цього суперника при лише 8 поразках. Ще 3 поєдинки закінчувались мировою.
Кривбас – Зоря: онлайн-трансляція