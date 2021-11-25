Бисиклета Левандовского в ворота Динамо претендует на звание лучшего гола ЛЧ

25 ноября 2021 , 10:38
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Источник:

УЕФА

На этой неделе в Лиге чемпионов было немало красивых голов. Нападающий Баварии Роберт Левандовски претендует на звание автора лучшего взятия ворот в этом туре.

Четыре гола-красавца

Польский форвард Баварии отличился невероятным голом в воротах "Динамо". Роберт Левандовский ударом через себя прошил сетку ворот Георгия Бущана.

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Также УЕФА выделила еще три взятия ворот.

Кто претендует на звание лучшего гола недели

  • Педру Гонсалвеш (Спортинг)
  • Роберт Левандовский (Бавария)
  • Тьяго Алькантара (Ливерпуль)
  • Сильван Хефти (Янг Бойз)

Видео голов

Как забивали претенденты в Лиге чемпионов

Гонсалвеш стал автором двух голов в ворота дортмундской Боруссии. Педру мог оформить хет-трик, но реализовать 11-метровый удар не смог. Футболист ударом в одно касание забил немцам после добивания (3:1).

Еще одно взятие ворот, которое попало в номинацию, произошло в матче Янг Бойз – Аталанта. В поединке бергамовский клуб спасся от поражения. Один из голов хозяев забил Сильван Хефти.

Четвертым кандидатом стал Тьяго Алькантара. Полузащитник ударом в одно касание сыграл на добивании. Выстрел получился мощным и точным, голкипер Порту не смог дотянуться до мяча. Бильярдная пушка удалась футболисту.