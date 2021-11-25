Четыре гола-красавца

Польский форвард Баварии отличился невероятным голом в воротах "Динамо". Роберт Левандовский ударом через себя прошил сетку ворот Георгия Бущана.

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Также УЕФА выделила еще три взятия ворот.

Кто претендует на звание лучшего гола недели

Педру Гонсалвеш (Спортинг)

Роберт Левандовский (Бавария)

Тьяго Алькантара (Ливерпуль)

Сильван Хефти (Янг Бойз)

Видео голов

Как забивали претенденты в Лиге чемпионов

Гонсалвеш стал автором двух голов в ворота дортмундской Боруссии. Педру мог оформить хет-трик, но реализовать 11-метровый удар не смог. Футболист ударом в одно касание забил немцам после добивания (3:1).

Еще одно взятие ворот, которое попало в номинацию, произошло в матче Янг Бойз – Аталанта. В поединке бергамовский клуб спасся от поражения. Один из голов хозяев забил Сильван Хефти.

Четвертым кандидатом стал Тьяго Алькантара. Полузащитник ударом в одно касание сыграл на добивании. Выстрел получился мощным и точным, голкипер Порту не смог дотянуться до мяча. Бильярдная пушка удалась футболисту.