Яркий старт Украины: Леся Цуренко с камбэком одержала победу на Кубке Билли Джин Кинг

Цуренко имела проблемы в противостоянии с румынкой Аной Богдан. Впрочем убедительные второй и третий сеты смогли подарить украинке победу.

Во Флориде стартовало противостояние с участием Украины в рамках квалификации Билли Джин Кинг Кап. Наши теннисистки получили в соперницы сборную Румынии, пишет 24 канал.

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Красивый камбэк Цуренко

В одиночных противостояниях нашу страну представляют Элина Свитолина и Леся Цуренко. В свою очередь в парном матче сыграют сестры Надежда и Людмила Киченок.

Первой на грунтовый корт в Фернандина Бич вышла Цуренко. Ее соперницей стала 64-я ракетка мира Ана Богдан. Старт игры оказался за румынкой, которая победила в первом сете со счетом 6:3.

Впрочем, нашей теннисистке удался эффектный камбэк. Сначала Леся сравняла счет по сетам, отдав Богдан лишь два гейма (6:2). А финальный сет украинка выиграла "под ноль" (6:0).

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В следующем матче противостояния Элина Свитолина будет играть против Жаклин Кристиан. Завтра же украинки поменяются соперницами и проведут еще по одной дуэли. В свою очередь сестры Киченок должны сыграть в парном разряде против Мары Гае и Анки Тодони.

Видеообзор матча Цуренко – Богдан: