Уже в апреле женская сборная Украины по теннису примет участие в квалификации Билли Джин Кап. Соперником команды Михаила Филимы станет сборная Чехии.

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Тренер обнародовал состав команды в битву. В заявку вошли четыре теннисистки – Марта Костюк, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая и Людмила Киченок.

Первые две спортсменки должны сойтись против чешских представительниц в одиночных дуэлях, тогда как Завацкая и Киченок, скорее всего, сыграют в парном противостоянии.

А вот первая ракетка страны Ангелина Калинина еще раз не попала в сборную. Матчи против Чехии пройдут 14-15 апреля. Украина является номинальным хозяином пары, но дома наша команда не может принимать соперника из-за военного положения.

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Потому наша команда приняла решение провести игры в Турции (Белек). Покрытие кортов – грунт. Победа в этой дуэли позволит украинкам попасть в основную сетку Билли Джин Кап, который пройдет с 7 по 12 ноября.