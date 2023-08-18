Шахтер будет играть в Гамбурге: сколько стоят билеты на Лигу чемпионов и как их купить

Дончане уже приступили к продаже пропусков на игры главного клубного турнира Европы. Правда, пока они доступны только в комплекте на все встречи.

В сезоне 2023-2024 Шахтер выступит в группе Лиги чемпионов. Команда выиграла чемпионат Украины и напрямую попала в основную стадию турнира.

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Из-за военного положения в Украине дончане не могут принимать соперников по ЛЧ дома. В прошлом сезоне "горняки" проводили домогательные матчи в Варшаве, но в этом году выбор пал на немецкий Гамбург.

Дончане пока не знают своих соперников, но уже начали продажу билетов на групповые матчи. Пока доступны абонементы на все три "домашних" игры, которые можно приобрести на официальном сайте клуба.

Цена абонементов

Цена на пакет начинается от 78 евро. Также есть ценовые категории в 93, 109, 126, 168 и 198 евро в зависимости от сектора на "Фолькспаркштадионе". Кроме того, в продаже есть и пакеты на VIP-трибуны ценой от 1071 до 1440 евро.

Первый этап продаж пройдет с 18 по 23 августа. Билеты могут купить владельцы абонементов Шахтера, а также члены фан-клуба и владельцы абонементов Гамбурга. Для них будет действовать скидка в 10%, в то время как с 24 августа пакеты поступят в свободную продажу.

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Соперников по группе Лиги чемпионов Шахтер узнает 31 августа во время жеребьевки в Ньоне. Дончане оказались в третьей корзине. Потенциальными соперниками из первых двух корзин является: