Билеты на матч Шахтер – Реал: названа цена

Шахтер начал продажу билетов на матч с мадридским Реалом в Киеве. Билеты стоят от 150 гривен.

Донецкий Шахтер объявил о начале продажи билетов на домашний матч в групповом этапе Лиге чемпионов против мадридского Реала. Напомним, что игра состоится 19 октября в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00.

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Продажа билетов пройдет в два этапа:

1-й этап (30 сентября – 1 октября) билеты смогут приобрести владельцы абонементов сезона 2021\22. Для них действует специальная скидка – 20% от стоимости билета в свободной продаже (по 4 билета на руки). Также на этом этапе приоритетная возможность приобретения – у подписчиков Shakhtar Club. Каждый пользователь сервиса получит доступ к покупке в мобильном приложении и специальную скидку – 10% от стоимости билета в свободной продаже (4 билета в руки).

2-й этап (со 2 октября) стартует свободная продажа билетов от 150 до 17 тысяч гривен.

Билеты на матч "горняков" с Реалом можно приобрести онлайн на shakhtar.com (от 30 сентября), на сайтах-партнерах клуба и в кассах НСК "Олимпийский" в день матча (отметим, что в день игры стоимость будет выше, поскольку действует система динамических цен).

Все билеты – именные. При прохождении входного контроля на стадионе болельщик должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность (таким может быть на выбор: оригинал действующего украинского паспорта, действующего заграничного паспорта, действующего водительского удостоверения, "Дия").

Напоминаем, что до сих пор действует масочный режим. Рекомендуем иметь запасные маски, чтобы обеспечить пребывание на стадионе в течение всего времени.