Для своего выхода Усик выбрал песню "Браття" авторства Василия Жадана.

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Он уже не впервые использует эту песню, где есть такие слова "А ми браття, як соколи, В вольнім виросли краю, Не дамо свій край нікому, Краще згинемо в бою".

Усик не впервые использует эту песню для своего выхода. Под нее он выходил и в 2018 году в финале Всемирной боксерской серии в Москве. Тогда Усик победил россиянина Мурата Гасиева и стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте.

Слова песни "Браття" Василия Жадана

Бийте в барабани,

Сурміть що є сили,

Неподільний край наш –

Віче так рішило

Степом вільний вітер

Вихором літає,

Ми ж такі, як вітер,

Кожен козак знає

Степом вільний вітер

Вихором літає,

Ми ж такі, як вітер,

Кожен козак знає

А ми браття, як соколи

В вольнім виросли краю

Не дамо свій край нікому

Краще згинемо в бою.

Та ще рано нам вмирати,

Бо роботи через край,

Бий у барабан, козаче,

Та гучніш, сурмаче, грай

Якщо бій – до бою!

Якщо мир – до миру!

Гостям хліб із сіллю

В єдності то сила

Згинуть негаразди,

Розцвіте країна,

Бо всьому основа,

Браття, то родина.

Згинуть негаразди,

Розцвіте країна,

Тільки віра в Бога

Є наша надія

А ми браття, як соколи

В вольнім виросли краю

Не дамо свій край нікому

Краще згинемо в бою.

Та ще рано нам вмирати,

Бо роботи через край,

Бий у барабан, козаче,

Та гучніш, сурмаче, грай

Най-най-на-на

На-на-най-най-на-на

На-на-най-най-на-на

На-на-най-най-на

А ми браття, як соколи

В вольнім виросли краю

Не дамо свій край нікому

Краще згинемо в бою.

Та ще рано нам вмирати,

Бо роботи через край,

Бий у барабан, козаче,

Та гучніш, сурмаче, грай

Та ще рано нам вмирати,

Бо роботи через край,

Бий у барабан, козаче,

Та гучніш, сурмаче, грай