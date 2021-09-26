Для своего выхода Усик выбрал песню "Браття" авторства Василия Жадана.
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Он уже не впервые использует эту песню, где есть такие слова "А ми браття, як соколи, В вольнім виросли краю, Не дамо свій край нікому, Краще згинемо в бою".
Усик не впервые использует эту песню для своего выхода. Под нее он выходил и в 2018 году в финале Всемирной боксерской серии в Москве. Тогда Усик победил россиянина Мурата Гасиева и стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте.
Слова песни "Браття" Василия Жадана
Бийте в барабани,
Сурміть що є сили,
Неподільний край наш –
Віче так рішило
Степом вільний вітер
Вихором літає,
Ми ж такі, як вітер,
Кожен козак знає
Степом вільний вітер
Вихором літає,
Ми ж такі, як вітер,
Кожен козак знає
А ми браття, як соколи
В вольнім виросли краю
Не дамо свій край нікому
Краще згинемо в бою.
Та ще рано нам вмирати,
Бо роботи через край,
Бий у барабан, козаче,
Та гучніш, сурмаче, грай
Якщо бій – до бою!
Якщо мир – до миру!
Гостям хліб із сіллю
В єдності то сила
Згинуть негаразди,
Розцвіте країна,
Бо всьому основа,
Браття, то родина.
Згинуть негаразди,
Розцвіте країна,
Тільки віра в Бога
Є наша надія
А ми браття, як соколи
В вольнім виросли краю
Не дамо свій край нікому
Краще згинемо в бою.
Та ще рано нам вмирати,
Бо роботи через край,
Бий у барабан, козаче,
Та гучніш, сурмаче, грай
Най-най-на-на
На-на-най-най-на-на
На-на-най-най-на-на
На-на-най-най-на
А ми браття, як соколи
В вольнім виросли краю
Не дамо свій край нікому
Краще згинемо в бою.
Та ще рано нам вмирати,
Бо роботи через край,
Бий у барабан, козаче,
Та гучніш, сурмаче, грай
Та ще рано нам вмирати,
Бо роботи через край,
Бий у барабан, козаче,
Та гучніш, сурмаче, грай