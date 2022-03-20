Конец сезона

К сожалению, наша основная команда не участвовала в этапах Кубка мира. В эстонском Отепе выступили сестры Городни, но за высокие места девушкам посоревноваться не удалось, сообщает 24 канал.

Читайте также Международный союз биатлонистов начал процедуру отстранения россиян и белорусов

Однако, кроме этого, есть и приятные новости. Сборные России и Белоруссии также не выступали на последних Кубках мира. Международный биатлонный союз осудил жестокие действия российских кафиров на территории Украины и запретил участие в соревнованиях странам-агрессорам.

Норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройзеланд одержала победу в общем зачете Кубка мира по биатлону-2021/2022. Она получила 957 очков.

На 134 балла она опередила представительницу Швеции Эльвиру Эберга, а Лизу Терезу Хаузер обогнала сразу на 273.

Для норвежки это первый Большой хрустальный глобус в ее карьере.

Видео церемонии

Лучшей из украинок стала Юлия Джима – она заняла 41 место. Из-за войны России против Украины Джима пропустила последние три этапа.

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе одержал победу в общем зачете Кубка мира по биатлону-2021/2022. На его счету 984 балла.

От ближайшего преследователя Штурли Хольма Легрейда француз оторвался на 248 очков. А от Себастьяна Самуэльсона 267.

Для Фийона-Майе это первая победа в общем зачете.

Видео вручение награды

Лучшим из украинцев стал Дмитрий Пидручный – он занял 37-е место. Пока украинец защищает родную землю от оккупантов.