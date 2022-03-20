Кінець сезону

На жаль, наша основна команда не брала участь в етапах Кубку світу. В естонському Отепя виступили сестри Городні, але за високі місця дівчатам позмагатися не вдалося, повідомляє 24 канал.

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Проте окрім цього є і приємні новини. Збірні Росії та Білорусі також не виступали на останніх Кубках світу. Міжнародний біатлонний союз засудив жорстокі дії російських окупантів на території України та заборонив участь у змаганнях країнам-агресорам.

Норвезька біатлоністка Марте Олсбю-Ройзеланд здобула перемогу у загальному заліку Кубку світу з біатлону-2021/2022. Вона здобула 957 очок.

На 134 бали вона випередила представницю Швеції Ельвіру Еберг, а Лізу Терезу Хаузер обігнала відразу на 273.

Для норвежки це перший Великий кришталевий глобус у її кар'єрі.

Відео церемонії

Найкращою з українок стала Юлія Джима – вона посіла 41-е місце. Через війну Росії проти України Джима пропустила останній три етапи.

Французький біатлоніст Кентен Фійон-Майє здобув перемогу у загальному заліку Кубку світу з біатлону-2021/2022. На його рахунку 984 бали.

Від найближчого переслідувача Штурли Хольма Легрейда француз відірвався на 248 очок. А від Себастьяна Самуельссона 267.

Для Фійона-Майє це також перша перемога в загальному заліку.

Відео вручення нагороди

Найкращим з українців став Дмитро Підручний – він посів 37-е місце. Наразі українець обороняє рідну землю від окупантів.