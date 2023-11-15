Биатлонный календарь: расписание всех гонок Кубка и чемпионата мира в сезоне-2023/24

25 ноября этапом Кубка мира в шведском Эстерсунде стартует новый биатлонный сезон. Предлагаем вашему вниманию календарь всех главных стартов в сезоне-2023/24.

Уже совсем скоро начнется новый биатлонный сезон. Сайт 24 Канала будет оперативно освещать все гонки и ключевые события.

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В рамках сезона-2023/24 состоится девять этапов Кубка мира, а также чемпионат мира, который пройдет в феврале в чешском Нове-Место.

Стартует сезон Кубка мира этапом в шведском Эстерсунде, который начнется 25 ноября 2023 года. Последняя гонка сезона состоится 17 марта 2024 года в канадском Кенморе.

1-й этап (25 ноября – 3 декабря) Эстерсунд, Швеция

25.11 (13:30) | Сингл-микст

25.11 (15:50) | Смешанная естафета

26.11 (12:20) | Женская индивидуальная гонка (15 км)

26.11 (15:30) | Мужская индивидуальная гонка (20 км)

29.11 (16:20) | Женская эстафета (4 по 6 км)

30.11 (16:20) | Мужская эстафета (4 по 7,5 км)

01.12 (15:45) | Женский спринт (7,5 км)

02.12 (15:45) | Мужской спринт (10 км)

03.12 (15:00) | Женская гонка преследования (10 км)

03.12 (17:00) | Мужская гонка преследования (12,5 км)

2-й этап (8-10 декабря) Гохфильцен, Австрия

08.12 (12:30) | Мужской спринт (10 км)

08.12 (15:25) | Женский спринт (7,5 км)

09.12 (13:15) | Мужская гонка преследования (12,5 км)

09.12 (15:45) | Женская гонка преследования (10 км)

10.12 (12:30) | Мужская эстафета (4 по 7,5 км)

10.12 (15:15) | Женская эстафета (4 по 6 км)

3-й этап (14-17 декабря) Ленцергайде, Швейцария

14.12 (15:15) | Женский спринт (7,5 км)

15.12 (15:15) | Мужской спринт (10 км)

16.12 (13:30) | Женская гонка преследования (10 км)

16.12 (15:30) | Мужская гонка преследования (12,5 км)

17.12 (13:30) | Женский масс-старт (12,5 км)

17.12 (15:45) | Мужской масс-старт (15 км)

4-й этап (4-7 января) Обергоф, Германия

04.01 (13:30) | Мужской спринт (10 км)

05.01 (15:25) | Женский спринт (7,5 км)

06.01 (13:25) | Мужская гонка преследования (12,5 км)

06.01 (15:40) | Женская гонка преследования (10 км)

07.01 (12:30) | Мужская эстафета (4 по 7.5 км)

07.01 (15:25) | Женская эстафета (4 по 6 км)

5-й этап (10-14 января) Рупольдинг, Германия

10.01 (15:30) | Женская эстафета (4 по 6 км)

11.01 (15:30) | Мужская эстафета (4 по 7,5 км)

12.01 (15:30) | Женский спринт (7,5 км)

13.01 (15:30) | Мужской спринт (10 км)

14.01 (13:30) | Женская гонка преследования (10 км)

14.01 (15:45) | Мужская гонка преследования (12,5 км)

6-й этап (18-21 января) Антхольц-Антерсельва, Италия

18.01 (15:20) | Мужская короткая индивидуальная гонка (15 км)

19.01 (15:20) | Женская короткая индивидуальная гонка (12,5 км)

20.01 (13:55) | Одиночная смешанная эстафета

20.01 (15:45) | Смешанная естафета

21.01 (13:30) | Мужской масс-старт (15 км)

21.01 (15:45) | Женский масс-старт (12,5 км)

Чемпионат мира (7-18 февраля) Новое-Место-на-Мораве, Чехия

07.02 (18:20) | Смешанная естафета

09.02 (18:20) | Женский спринт (7,5 км)

10.02 (18:05) | Мужской спринт (10 км)

11.02 (15:30) | Женская гонка преследования (10 км)

11.02 (18:05) | Мужская гонка преследования (12,5 км)

13.02 (18:10) | Женская индивидуальная гонка (15 км)

14.02 (18:20) | Мужская индивидуальная гонка (20 км)

15.02 (19:00) | Одиночная смешанная эстафета

17.02 (14:45) | Женская эстафета (4 по 6 км)

17.02 (17:30) | Мужская эстафета (4 по 7,5 км)

18.02 (15:15) | Женский масс-старт (12,5 км)

18.02 (17:30) | Мужской масс-старт (15 км)

7-й этап (29 февраля – 3 марта) Голменколлен, Норвегия

29.02 (15:15) | Женская индивидуальная гонка (15 км)

01.03 (15:15) | Мужская индивидуальная гонка (20 км)

02.03 (14:20) | Женский масс-старт (12,5 км)

02.03 (16:20) | Мужской масс-старт (15 км)

03.03 (13:45) | Одиночная смешанная эстафета

03.03 (15:45) | Смешанная естафета

8-й этап (8-10 марта) Солт-Лейк-Сити, США

08.03 (21:25) | Мужская эстафета (4 по 7,5 км)

09.03 (00:00) | Женский спринт (7,5 км)

09.03 (21:25) | Женская эстафета (4 по 6 км)

10.03 (00:00) | Мужской спринт (10 км)

10.03 (18:00) | Женская гонка преследования (10 км)

10.03 (19:50) | Мужская гонка преследования (12,5 км)

9-й этап (14-17 марта) Кенмор, Канада