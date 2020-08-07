Украинский биатлонист Сергей Семенов сделал предложение своей возлюбленной – швейцарке Аити Гаспарин. Они встречаются уже несколько лет.

Счастливую новость оба биатлониста сообщили на своих инстаграм-страницах, пишет 24 канал.

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"Открывайте шампанское, я изменю свою фамилию. Я сказала да", – поделилась будущая жена Семенова.

Вероятно, церемония бракосочетания состоится весной 2022 года – об этом свидетельствует хэштег #spring2022 под фото в профиле Гаспарин.

На одной из фотографий, которые опубликовал Семенов, он держит в руках белую коробочку с кольцом. "Она сказала да", – написал украинец.

Что известно о спортсменах

Семенов и Гаспарин уже давно считают одной из самых красивых пар в современном биатлоне. Недавно пара попала в топ рейтинг IBU.