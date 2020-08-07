Биатлонисты Семенов и Гаспарин поженятся: украинец сделал предложение звездной спортсменке
Украинский биатлонист Сергей Семенов сделал предложение своей возлюбленной – швейцарке Аити Гаспарин. Они встречаются уже несколько лет.
Счастливую новость оба биатлониста сообщили на своих инстаграм-страницах, пишет 24 канал.
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"Открывайте шампанское, я изменю свою фамилию. Я сказала да", – поделилась будущая жена Семенова.
Вероятно, церемония бракосочетания состоится весной 2022 года – об этом свидетельствует хэштег #spring2022 под фото в профиле Гаспарин.
На одной из фотографий, которые опубликовал Семенов, он держит в руках белую коробочку с кольцом. "Она сказала да", – написал украинец.
Что известно о спортсменах
Семенов и Гаспарин уже давно считают одной из самых красивых пар в современном биатлоне. Недавно пара попала в топ рейтинг IBU.
- Семенов – чемпион Европы 2013 года в индивидуальной гонке. Трижды добывал серебро соревнований (2012, 2015). Дважды становился бронзовым призером чемпионата мира (2011, 2016).
- По итогам сезона 2014/15 Семенов завоевал малый Хрустальный глобус Кубка мира в зачете индивидуальных гонок на 20 километров.
- Сезон 2019/20 завершил на 64 месте в общем зачете Кубка мира.
- 26-летняя Аита Гаспарин является сестрой биатлонисток Селины Гаспарин и Элизы Гаспарин. В сезоне 2019/20 швейцарка заняла 31 место в общем зачете.
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