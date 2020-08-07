Український біатлоніст Сергій Семенов зробив пропозицію своїй коханій – швейцарці Аїті Гаспарін. Вони зустрічаються вже декілька років.

Щасливу новину обоє біатлоністів повідомили на своїх інстаграм-сторінках, пише 24 канал.

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"Відкривайте шампанське, я зміню своє прізвище. Я сказала так", – поділилася майбутня дружина Семенова.

Ймовірно, церемонія одруження відбудеться весною 2022 року – про це свідчить хештег #spring2022 під фото у профілі Гаспарін.

На одній зі світлин, які опублікував Семенов, він тримає у руках білу коробочку з каблучкою. "Вона сказала так", – написав 32-річний українець.

Що відомо про спортсменів

Семенова та Гаспарін вже давно вважають однією із найкрасивіших пар у сучасному біатлоні. Нещодавно пара потрапила у топ рейтинг IBU.