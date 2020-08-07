Біатлоністи Семенов та Гаспарін одружаться: українець освідчився зірковій спортсменці
Український біатлоніст Сергій Семенов зробив пропозицію своїй коханій – швейцарці Аїті Гаспарін. Вони зустрічаються вже декілька років.
Щасливу новину обоє біатлоністів повідомили на своїх інстаграм-сторінках, пише 24 канал.
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"Відкривайте шампанське, я зміню своє прізвище. Я сказала так", – поділилася майбутня дружина Семенова.
Ймовірно, церемонія одруження відбудеться весною 2022 року – про це свідчить хештег #spring2022 під фото у профілі Гаспарін.
На одній зі світлин, які опублікував Семенов, він тримає у руках білу коробочку з каблучкою. "Вона сказала так", – написав 32-річний українець.
Що відомо про спортсменів
Семенова та Гаспарін вже давно вважають однією із найкрасивіших пар у сучасному біатлоні. Нещодавно пара потрапила у топ рейтинг IBU.
- Семенов – чемпіон Європи 2013 року у індивідуальній гонці. Тричі здобував срібло змагань (2012, 2015). Двічі ставав бронзовим призером чемпіонату світу (2011, 2016).
- За підсумками сезону 2014/15 Семенов завоював малий Кришталевий глобус Кубка світу в заліку індивідуальних гонок на 20 кілометрів.
- Сезон 2019/20 завершив на 64 місці у загальному заліку Кубка світу.
- 26-річна Аїта Гаспарін є сестрою біатлоністок Селіни Гаспарін та Елізи Гаспарін. У сезоні 2019/20 швейцарка посіла 31 місце у загальному заліку.
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