Повесила винтовку на гвоздь: титулованная биатлонистка объявила о завершении карьеры

Двухкратная олимпийская чемпионка Тириль Экхофф решила завершить спортивную карьеру. Нынешний сезон биатлонистка полностью пропустила.

Ряд звезд биатлона решили завершить карьеру в 2023 году. Неожиданно среди них оказалась выдающаяся норвежская биатлонистка Тириль Экхофф.

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Экхофф: Биатлон – это моя жизнь

Биатлонный сезон 2022/23 двукратная олимпийская чемпионка полностью пропустила из-за последствий коронавируса. Еще в феврале она планировала вернуться в соревнования и даже возобновила тренировки. В итоге 32-летняя спортсменка объявила о завершении выступлений.

"Сейчас я покидаю биатлон. В минувшем марте я выиграла две гонки в Голменколлене. Я тогда еще не знала, что это будут мои последние победы как биатлонистки – в планах было продолжить.

Биатлон – это моя жизнь, сколько я себя помню, и представить жизнь без нее трудно. В последнее время я некоторое время была вне его, так что это кажется естественным переходом к шагу, который я сейчас сделала. Это странно и немного грустно, но в то же время это правильно", – сообщила Экхофф.

Карьера Тириль Экгхофф

Свои первые гонки на Кубке мира Тириль Экхофф провела в сезоне 2010/11.

Первую личную победу на Кубка мира норвежка одержала 6 декабря 2014 в спринте в Эстерсунде.

В сезоне 2021/22 Экхофф семь раз была на подиуме этапов Кубка мира и шесть раз добывала "золото", в том числе трижды – в личных гонках.

На Олимпийских играх Экхофф получила восемь наград, в том числе два "золота" в миксте.

На чемпионатах мира она 10 раз поднималась на пьедестал в статусе чемпионки.

По итогам сезона 2020/21 Экхофф выиграла большой хрустальный глобус победительницы Кубка мира в общем зачете и малые хрустальные глобусы в зачете спринтов и гонок преследования.

Норвежская чемпионка осудила агрессию Россию против Украины и поддерживает наших биатлонистов.

Напомним, что о завершении карьеры в 2023 году также объявили норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн, француженка Анаис Шевалье-Буше, немка Дениз Херрманн-Вик.