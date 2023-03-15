Карьера Анаис Шевалье-Буше кончает в возрасте 30 лет. Печальное и в то же время непростое решение французская биатлонистка известила свои социальные сети.
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Шевалье-Буше: Пора повесить винтовку на гвоздь
Анаис рассказала, что заканчивает карьеру после последнего этапа Кубка мира в норвежском Холменколлене. Шевалье Буше призналась, что довольна своими выступлениями, которые показывали в разные периоды своей карьеры. Теперь биатлонистка ждет новую страницу в ее жизни, которая будет вне биатлонной трассы.
Гонки в Осло будут последними для меня. Пора повесить винтовку на гвоздь. Я рада, что имела шанс добиться успеха и оставаться верной своим ценностям на протяжении всей карьеры. Горжусь тем, что продолжала бороться в трудные моменты, делала смелый выбор и стояла на своем. Меня ждет другая жизнь, не могу дождаться того, что будет дальше. Спасибо за все,
– написала французская биатлонистка.
Француженка опубликовала трогательный пост с оригинальной карикатурой, где она через окно автомобиля выбрасывает лыжи, биатлонный костюм, палки и винтовку. А в салоне автомобиля рядом с ней размещают игрушки-символы Олимпиад, где Шевалье-Буше брала медали.
Анаис Шевалье-Буше заканчивает карьеру / Фото из инстаграмма биатлонистки
За последние два дня это уже третья биатлонистка, которая объявила, что сезон-2022/2023 является для нее последним в карьере. Решили положить винтовку в сторону норвежка Марте Олсбю-Ройселанд и немец Дениз Херманн-Вик.
Несколько раньше с биатлоном попрощалась другая представительница сборной Германии Ванесса Хинц.
Напомним, что 16 марта стартует последний этап Кубка мира-2022/2023 в Холменколлене, который продлится до 19 марта включительно. Поклонники биатлона напоследок насладятся спринтами, преследованиями и масс-стартами.
Главное о достижениях Анаис Шевалье-Буше
- Анаис Шевалье-Буше – трехкратный призер Олимпийских игр. В 2018 году стала бронзовым призером в эстафете. А уже в 2022-м получила два "серебра" – в смешанной эстафете и индивидуальной гонке.
- Имеет в своем наследии семь наград чемпионата мира, но ни одной золотой. Была призером Юниорского ЧМ.
- В 2013 году стала чемпионкой Европы в Банско. Также завоевала в 2013 и 2015 годах еще две награды уровня чемпионата Европы.
- 13 раз побеждала на гонка Кубка мира и в общей сложности была на пьедестале КС 42 раза, побеждала на Кубке IBU.
- Перед последним этапом Кубка мира-2022/2023 занимает 8 место в общем зачете среди женщин. Имеет в своем активе 578 очков.
- Шевалье-Буше может окончить свою карьеру в руках с Малым хрустальным глобусом. Анаис идет второй по итогам масс-стартов. А эта дисциплина будет представлена на последнем этапе КС в Холменколлене.