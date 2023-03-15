Ціла низка зірок біатлону вирішили завершити кар'єру у 2023 році. Досить несподівано серед них опинилася видатна норвезька біатлоністка Тіріль Екгофф.

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Екгофф: Біатлон – це моє життя

Біатлонний сезон 2022/23 дворазова олімпійська чемпіонка повністю пропустила через наслідки коронавірусу. Ще в лютому вона планувала повернутися до змагань і навіть відновила тренування. У підсумку 32-річна спортсменка оголосила про завершення виступів.

"Зараз я покидаю біатлон. Минулого березня я виграла дві гонки в Голменколлені. Я тоді ще не знала, що це будуть мої останні перемоги як біатлоністки – в планах було продовжити.

Біатлон – це моє життя, скільки я себе пам’ятаю, і уявити життя без нього важко. Протягом останнього року я деякий час була поза ним, тож це здається природним переходом до кроку, який я зараз зробила. Це дивно і трохи сумно, але водночас це правильно", – повідомила Екгофф.

Нагадаємо, що про завершеня кар'єри у 2023 році також оголосили норвежка Марте Ульсбю-Ройселан, француженка Анаїс Шевальє-Буше, німкеня Деніз Херрманн-Вік.

Кар'єра Тіріль Екгофф