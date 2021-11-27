Биатлонистка Семеренко отказалась давать комментарии до конца сезона
27 ноября 2021 , 15:06Читати новину українською
Источник:Tribuna.com
Многолетний лидер сборной Украины по биатлону Валентина Семеренко не будет давать комментарии до конца сезона-2021/2022. Об этом Семеренко объявила после первой гонки в сезоне.
Резкая позиция Семеренко
В шведском Эстерсунде стартовал 1-й этап Кубка мира по биатлону. В женской индивидуальной гонке Валентина Семеренко финишировала 17-ой.
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После финиша индивидуальной гонки Валентина Семеренко сказала, что будет общаться с журналистами и давать комментарии по окончании биатлонного сезона.
Семеренко – лучшая среди украинок
- В первой гонке сезона Валентина продемонстрировала самый лучший результат среди представительниц Украины.
- На последней стрельбе Семеренко совершила ошибку на последнем выстреле. Минута штрафа стоила Валентине потенциального места в топ-10.
- В прошлом сезоне Семеренко только однажды финишировала в топ-20 личных гонках. Валентина заняла 9 место в спринте в Контиолахте.